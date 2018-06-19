В пяти школах Татарстана пройдет апробация новой модели аттестации учителей

В каждой школе в апробации участвуют по шесть учителей математики и русского языка.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на базе пяти образовательных учреждений проходит апробация новой модели аттестации учителей на основе Единых федеральных оценочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Апробацию проводит Министерство просвещения России и Московский государственный психолого-педагогический университет.

Новая модель будет апробирована в гимназии № 122 имени Ж. А. Зайцевой и школе № 146 Казани, в лицее № 1 Зеленодольского района, школе № 6 Бугульминского района, гимназии № 3 Чистополя. В образовательные учреждения направлены независимые наблюдатели.

В каждой школе в апробации участвуют по шесть учителей математики и русского языка. Им предстоит решение кейсов по предметным, методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным компетенциям.

Кроме того, выпускники вузов педагогических направлений пройдут апробацию оценки общепрофессиональных компетенций на основе Единых федеральных оценочных материалов. В России в апробации участвуют 12 вузов, в том числе Казанский федеральный университет и Набережночелнинский государственный педагогический университет.