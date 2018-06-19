Татарстанцы поборются за победу в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец»

На текущий момент кадеты из Татарстана занимают второе общекомандное место.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Почти неделю под Кстово ребята из Татарстана соревнуются за звание самых подготовленных кадетов в Приволжском Федеральном округе, сообщает пресс-служба ГФИ РТ.

Татарстанская сборная уже набрала максимальные баллы в дисциплине «Страйкбол». Ребята показали слаженность и тактическое мышление в имитации сражения с командами других регионов ПФО. В дисциплине «Противопожарная безопасность» Татарстан занял второе место, уступив лишь Перми, и «бронзу» в исторической викторине, уступив Нижегородской области и Пермскому краю.

На данный момент кадеты Татарстана занимают второе общекомандное место. Офицер-воспитатель Тетюшской кадетской школы-интерната, один из руководителей делегации РТ, призвал воспитанников не расслабляться и выйти на первое место.

Соревнования продлятся до 29 июня.



Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддержке Министерства обороны и ДОСААФ России.