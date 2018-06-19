Татарстанцы поборются за победу в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец»

Рекомендуем
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Почти неделю под Кстово ребята из Татарстана соревнуются за звание самых подготовленных кадетов в Приволжском Федеральном округе, сообщает пресс-служба ГФИ РТ.
Татарстанская сборная уже набрала максимальные баллы в дисциплине «Страйкбол». Ребята показали слаженность и тактическое мышление в имитации сражения с командами других регионов ПФО. В дисциплине «Противопожарная безопасность» Татарстан занял второе место, уступив лишь Перми, и «бронзу» в исторической викторине, уступив Нижегородской области и Пермскому краю.
На данный момент кадеты Татарстана занимают второе общекомандное место. Офицер-воспитатель Тетюшской кадетской школы-интерната, один из руководителей делегации РТ, призвал воспитанников не расслабляться и выйти на первое место.
Соревнования продлятся до 29 июня.
Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддержке Министерства обороны и ДОСААФ России.
Следующая новость
Жителям и гостям Казани представится уникальная возможность проявить себя в спортивном фестивале «А у нас во дворе…».
От станции Казань-1 до Березовой рощи и в обратном направлении поезда будут курсировать весь день 23 июня.
Анвар Закиров работает в Управлении Федеральной службы судебных приставов с 2001 года.
Спортивное мероприятие запланировано на 26-27 июня.
Молодых защитников природы с праздником поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ.
Всего на мундиаль в Татарстане прилетели 20 тыс. болельщиков из Австралии.
На текущий момент кадеты из Татарстана занимают второе общекомандное место.
В результате ДТП грузовик с краном-манипулятором завалился на бок, а иномарка оказалась смята почти целиком.
Концерт, посвященный памяти известной татарской исполнительницы, состоится 11 июля.
За игру рукой в своей штрафной площади арбитр Дамир Скомина удалил колумбийца Карлоса Санчеса.
В каждой школе в апробации участвуют по шесть учителей математики и русского языка.
В 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу