Болельщики из Китая и США скупили билеты на мундиаль

Американская и китайская команды не смогли квалифицироваться на чемпионат, и болельщики поддерживают Германию и латиноамериканские страны.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Больше билетов на матчи чемпионата мира по футболу, чем россияне, купили болельщики из Китая и США. При этом национальные сборные этих стран не участвуют в мундиале, сообщает RT со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, американские болельщики едут на мировое первенство поддержать команды из латиноамериканских стран, поскольку их объединяют родственные или культурные связи. Многие китайцы, в свою очередь, болеют за сборную Германии.

«Мне очень нравится, как немцы играют», — цитирует CNN одного из болельщиков.

Экс-игрок сборной США Хит Пирс объяснил это тем, что многие национальные команды стали «глобальными брендами». «Множество людей по всему миру смотрят на игру команд и хотят их поддержать. Поэтому они приезжают, чтобы поддержать команду, даже если она не из их родной страны», — сказал Пирс.