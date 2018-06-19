В Челябинской области заживо сожгли 25-летнего мужчину

Обожженное тело молодого мужчины обнаружили в воскресенье, 17 июня, в малолюдном районе Копейска.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Челябинской области сожгли заживо 25-летнего мужчину, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 17 июня, в одном из отдаленных районов Копейска был обнаружен обгоревший мужчина. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, молодой человек скончался в больнице. Перед смертью мужчина успел сказать, что его подожгли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

