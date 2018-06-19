По факту случившегося начата доследственная проверка.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Новосибирске посетители парка провисели больше пяти минут вниз головой на неисправном аттракционе, сообщает ТАСС

ЧП произошло в развлекательном парке на набережной Новосибирска. Экстремальный аттракцион, на котором находились несколько человек, внезапно сломался. Люди зависли вверх ногами на высоте нескольких метров.

Через несколько минут посетителей удалось спасти. Никто не пострадал.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал доследсвенную проверку по факту случившегося.