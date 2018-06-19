Турция ответила на отказ США продать ей истребители F-35

Турецкий Премьер Йылдырым пообещал, что его страна найдет замену американским машинам.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ответил на решение сената Соединенных Штатов запретить продажу его стране истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hurryet Daily News.

Глава турецкого Правительства счел подобное развитие событий «печальным» и подчеркнул, что Турция «не останется без альтернатив» американским машинам. Американскую сторону Йылдырым обвинил в действиях, противоречащих «духу стратегического партнерства».

Министр же иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США ответственны за возникновение кризиса в двусторонних отношениях. По его словам, Анкара 16 лет ждала от Вашингтона разрешения на покупку зенитных ракетных комплексах Patriot, передает телеканал NTV.

Ранее американский Сенат одобрил законопроект о бюджете на оборону на 2019 год, который запрещает продажу Турции истребителей F-35 из-за планируемых ею закупок у России ЗРК С-400. Документ не является окончательным вариантом закона и должен быть дополнительно одобрен обеими палатами Конгресса.

Газета Yeni Safak писала, что Турция может приобрести у РФ истребители пятого поколения Су-57 или поколения 4+ Су-35С взамен американских.