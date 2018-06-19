Турция ответила на отказ США продать ей истребители F-35

Рекомендуем
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ответил на решение сената Соединенных Штатов запретить продажу его стране истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hurryet Daily News.
Глава турецкого Правительства счел подобное развитие событий «печальным» и подчеркнул, что Турция «не останется без альтернатив» американским машинам. Американскую сторону Йылдырым обвинил в действиях, противоречащих «духу стратегического партнерства».
Министр же иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США ответственны за возникновение кризиса в двусторонних отношениях. По его словам, Анкара 16 лет ждала от Вашингтона разрешения на покупку зенитных ракетных комплексах Patriot, передает телеканал NTV.
Ранее американский Сенат одобрил законопроект о бюджете на оборону на 2019 год, который запрещает продажу Турции истребителей F-35 из-за планируемых ею закупок у России ЗРК С-400. Документ не является окончательным вариантом закона и должен быть дополнительно одобрен обеими палатами Конгресса.
Газета Yeni Safak писала, что Турция может приобрести у РФ истребители пятого поколения Су-57 или поколения 4+ Су-35С взамен американских.
Следующая новость
Форум планируют посетить заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.
Руководитель Международной федерации футбольных ассоциаций встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
Сборная Испании встретится с национальной командой Ирана на стадионе Kazan-Arena 20 июня.
Испанские футболисты прилетели в столицу Татарстана днем 19 июня и сыграют на Kazan-Arena один из матчей чемпионата мира.
Игра второго тура группы B пройдет в Казани 20 июня, она начнется в 21 час по московскому времени.
Инспекторы ГИМС отбуксировали неисправное судно к берегу.
Боец ранее снял свою кандидатуру с турнира ACB 86, как утверждается в СМИ, из-за участия в уличной драке.
В среду, 20 июня, в республики ожидается гроза, град с сильным порывистым ветром до 21 – 26 м/с.
Подготовку документации за счет собственных средств проведет АО «Автострада».
В Казани на базе пресс-центра была организована площадка, предоставившая возможность оценить местные угощения.
Сайты с санкционными товарами были обнаружены в результате мониторинга сети Интернет.
Туристы бронируют жилье в Казани в ходе плей-офф мундиаля в среднем на четыре ночи и тратят на жилье 3,3 тысячи рублей в сутки.
По результатам отбора гранты получат 708 учителей.
Выступление пройдет за день до встречи национальной команды Ирана со сборной Испании в Казани.
Главврач больницы подписал на газеты и журналы своих родных, друзей, коллег и ветеранов.
На территории республики пройдут грозы, ливневые дожди и град, ожидается сильный ветер и шквал.
За нападение на стража порядка 22-летний мужчина проведет в колонии-поселении пять месяцев.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника