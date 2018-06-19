В Музее Пушечного двора представят оружие и доспехи XVI века

Особое место на выставке займет экспонат – двуручный меч ландскнехта, представляющий собой оружие пехоты Европы XVI века.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). 21 июня в Музее Пушечного двора откроется выставка «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса из собрания Государственного исторического музея» из фондов Государственного исторического музея. Об этом сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



В XVI были созданы выдающиеся предметы вооружения. Парадное оружие олицетворяло власть, знатность, богатство, оно являлось неотъемлемой частью праздничной придворной культуры.



В экспозиции Пушечного музея будут представлены образцы вооружения, созданные по индивидуальному заказу мастерами художественных центров времен позднего Ренессанса. Особое место на выставке займет экспонат – двуручный меч ландскнехта, представляющий собой оружие пехоты Европы XVI века. Также посетителям будет представлен шанфрон – головное защитное вооружение лошади.



Выставка будет работать до 31 января 2019 года.