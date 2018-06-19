Семинар «Академия развития моногородов» в Челнах соберет 200 участников из субъектов РФ

Форум планируют посетить заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Фонд развития моногородов 21 июня проведет в Набережных Челнах семинар-конференцию нового федерального образовательного проекта «Академия развития моногородов». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 200 представителей 79 монопрофильных муниципальных образований из 13 регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Татарстана сообщила заместитель министра экономики республики Наталья Таркаева.

Форум посетят заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева и генеральный директор фонда Илья Кривогов. На него также приглашаются мэры моногородов, члены управленческих команд, предприниматели, желающие реализовать проект на территории моногорода или просто повысить свои знания в инвестиционной сфере. Программа рассчитана на два дня.

«Моногорода являются приоритетным направлением развития России. Их у нас в стране – 319. Два крупнейших моногорода расположены в Приволжском федеральном округе – Набережные Челны и Тольятти», – отметила спикер.

Решение о проведении в различных регионах мероприятий образовательного проекта «Академия развития моногородов» было принято в этом году, подчеркнула Таркаева. По ее словам, серия однодневных семинаров уже прошла в Екатеринбурге и Новосибирске, планируется провести их в Хабаровске и Москве. «Для ПФО был выбран город Набережные Челны», – добавила она.

«Мы пошли несколько шире. В рамках форума мы не только проведем серию образовательных мероприятий, но также несколько экскурсионных маршрутов, ознакомим делегатов ПФО с реализацией программы "Пять шагов благоустройства повседневности ", которая была реализована в 2016-2017 годах. Покажем проекты, которые были осуществлены совместно с Фондом развития моногородов, в том числе шестую очередь Камского индустриального парка "Мастер " и особую экономическую зону "Алабуга"», – рассказала замминистра экономики РТ.

Она также заметила, что запланированы доклады экспертов, дискуссии, воркшопы, индивидуальные консультации. Кроме того, специально для нового проекта разработана деловая игра, посвященная поиску инвесторов.

«По программе также планируется посещение Зеленодольска и объектов, которые сейчас строятся при поддержке Фонда развития моногородов, – заявила спикер. – Там с 2016 года реализуется проект по созданию промышленной площадки площадью 110 га, на которой разместятся новые предприятия. Часть из них уже начала работу».

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» учреждена Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Ее работа направлена на формирование условий для создания новых рабочих мест, привлечение инвестиций в моногорода за счет реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Фонд софинансирует расходы субъектов России и муниципальных образований при строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры, участвует в финансировании инвестпроектов, выполняет функции проектного офиса по развитию моногородов, формирует команды, управляющие проектами развития моногородов.