На Украине митингующие пытаются прорваться к зданию Верховной Рады

Шахтеры и «афганцы» требуют сохранения льгот и выплаты долга по зарплатам.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На Украине митингующие шахтеры и представители ветеранских организаций пытаются прорваться к зданию Верховной Рады. Протестующие требуют сохранения своих льгот, сообщает «Интерфакс-Украина».

Начались столкновения митингующих с представителями силовых структур: участники акции свистят, выкрикивают «Ганьба!» и бросают бутылки в силовиков. Охрана Рады защитила себя шлемами и бронежилетами, окна здания закрываются щитами. Кроме того, какая-то из сторон применила слезоточивый газ.

К протестующим вышла вице-спикер парламента Ирина Геращенко с предложением организовать инициативную группу, которая отправится на переговоры со спикером Рады Андреем Парубием. С криками «Почему послали женщину?» Геращенко освистали.

Митингующие требуют отменить монетизацию льгот, финансировать развитие шахтерской отрасли и повысить компенсационные выплаты. Кроме того, шахтеры требуют выплатить им долг по зарплатам.