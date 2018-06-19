(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В американском штате Пенсильвания застрелили 21-летнего рэпера Jimmy Wopo, сообщает RT.
ЧП произошло в городе Питтсбург. Популярный рэп-музыкант вместе с другом были в машине. В какой-то момент к авто с певцом подъехал другой автомобиль, откуда начали стрелять.
Рэпер и его товарищ получили многочисленные ранения и были экстренно госпитализированы. Несмотря помощь медиков, мужчин спасти не удалось.
Накануне в Южной Флориде был убил 20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, выступавший под псевдонимом XXXTentacion. Музыканта расстреляли в собственном автомобиле, после убийцы похитили у рэпера брендовую сумку и скрылись.
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