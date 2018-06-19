Накануне матча ЧМ казанцев обучат испанскому языку и танцам в Горкинско-Аметьевском лесу

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 19 июня, в Горкинско-Ометьевском лесу состоится вечер Испании, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов в Казани.
Мероприятие будет организована накануне матча Иран – Испания в Казани. Вместе с болельщиками сборной Испании посетителей парка научат танцевать латиноамериканские танцы, а также обучат простым фразам для общения. Все желающие смогут посетить мастер-класс от танцевальной школы Social dance school.
Директор Центра испанского языка «Оле!» Ольга Климчак, работавшая переводчиком знаменитого игрока мадридского «Реала» Мичела Сальгадо, научит всех желающих главным фразам для общения со звездами футбола и их фанатами.
На террасе кафе «Лес» пройдет мастер-класс «Рисуем как Пикассо». Организаторы мероприятия расскажут о художнике и в игровой манере помогут нарисовать портрет в стиле Пабло Пикассо.
Участие во всех мероприятиях бесплатное.
Сборная Испании сыграет с национальной командой Ирана на стадионе Kazan-Arena 20 июня. Матч начнется в 21 час по московскому времени.
Форум планируют посетить заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.
Руководитель Международной федерации футбольных ассоциаций встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
Сборная Испании встретится с национальной командой Ирана на стадионе Kazan-Arena 20 июня.
Испанские футболисты прилетели в столицу Татарстана днем 19 июня и сыграют на Kazan-Arena один из матчей чемпионата мира.
Игра второго тура группы B пройдет в Казани 20 июня, она начнется в 21 час по московскому времени.
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