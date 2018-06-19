Иранские студенты прошли обучение в Елабужском институте КФУ

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(Елабуга, 19 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Более 30 студентов из Ирана подготовили в Елабужском институте КФУ для дальнейшего обучения в вузах России. В институте состоялось торжественное вручение официальных свидетельств о прохождении дополнительной общеобразовательной программы по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.
Как сообщает в местном вузе, обучение длилось 7 месяцев. Кроме русского языка, иностранцы изучали такие предметы, как биология, химия и физика, так как большинство иранских студентов планируют продолжить учебу в медико-биологических вузах страны. Некоторые слушатели курса планируют поступить в Казанский федеральный университет, а часть подадут документы в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.
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