Иранские студенты прошли обучение в Елабужском институте КФУ

Более 30 иностранцев продолжат учебу в российских вузах.

(Елабуга, 19 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Более 30 студентов из Ирана подготовили в Елабужском институте КФУ для дальнейшего обучения в вузах России. В институте состоялось торжественное вручение официальных свидетельств о прохождении дополнительной общеобразовательной программы по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.

Как сообщает в местном вузе, обучение длилось 7 месяцев. Кроме русского языка, иностранцы изучали такие предметы, как биология, химия и физика, так как большинство иранских студентов планируют продолжить учебу в медико-биологических вузах страны. Некоторые слушатели курса планируют поступить в Казанский федеральный университет, а часть подадут документы в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

