Татарстанских любителей ММА ждет кавказское дерби с участием Расула Мирзаева

Боец ранее снял свою кандидатуру с турнира ACB 86, как утверждается в СМИ, из-за участия в уличной драке.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Организаторы промоутерской компании ММА ACB («Абсолютный Чемпионат Беркута») дополнили список боев казанского карда. Российский боец ММА Расул Мирзаев, подписавший в этом году контракт с промоушн АСВ, выйдет на свой дебютный в этой организации поединок против чеченского бойца Хусейна Шайхаева. Это противостояние, по мнению экспертов, станет самым принципиальным на этом турнире.

Ранее Расул Мирзаев снял свою кандидатуру с турнира ACB 86. По одной из озвученных в СМИ версий, Расул сделал это не по причине полученной на тренировке травмы, а из-за участия в уличной драке. По неподтвержденной информации, распространяемой в соцсетях, поводом для выяснения отношений послужил давний конфликт Черного тигра с бойцом ММА, чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его командой.

Бои ММА ACB пройдут 28 июля в казанском «Баскет-холле».