Кабмин работает над программой занятости для будущих пенсионеров

Минтруда РФ намерено бороться с дискриминацией прав пожилых людей со стороны работодателей.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Российское правительство создает программу активной занятости россиян предпенсионного возраста, которые хотят трудиться в новой профессии или квалификации. Об этом сообщает портал Лента.ру.

«Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится (пенсионерами — прим. Т-и) в „новом“ возрасте, — раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность», — рассказал журналистам замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.

Он добавил, что ведомство намерено активно защищать права россиян предпенсионного возраста и будет рассматривать все жалобы на трудовую дискриминацию таких людей.