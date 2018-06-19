С заглохшего на Волге катера спасли мужчину и женщину

Инспекторы ГИМС отбуксировали неисправное судно к берегу.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В пяти километрах от берега на Волге заглох катер с мужчиной и женщиной на борту, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о заглохшем катере посредине Волги пришло накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 от 42-летнего владельца судна. Мужчина сообщил, что они находятся недалеко от острова Шишка под Тетюшами. У лодки сломался мотор и ее течением сносит в сторону Ульяновска.

На помощь судовладельцу прибыли инспекторы ГИМС. Они отбуксировали катер к берегу.

Спасенные мужчина и женщина от медицинской помощи отказались.



