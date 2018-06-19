Эксперты назвали зарплаты среднего класса для Москвы и регионов

Жителям столицы нужно зарабатывать более 120 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Эксперты назвали размер доходов россиян, который позволяет отделить средний класс от менее состоятельных слоев населения. При этом требования к жителям Москвы оказались вдвое выше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает РБК.

Чтобы считаться настоящим средним классом, москвичам необходимо ежемесячно зарабатывать минимум 121 тыс. рублей, отметили авторы исследования. Для жителей российских регионов планка оказалась существенно ниже – на уровне 60 тыс. рублей.

При этом между регионами страны наблюдается заметная дифференциация, подчеркнули аналитики. Например, в Московской, Тюменской, Мурманской областях, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов Федерации порог причисления к среднему классу колеблется от 72 до 96 тыс. рублей.

Помимо уровня доходов эксперты также отметили активное экономическое поведение среднего класса. Этот слой россиян не только тратит средства на текущее потребление, но и инвестирует в здоровье, образование и товары длительного использования.