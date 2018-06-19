Пушков ответил на слова Кравчука о грядущем возврате Крыма

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил в своем Twitter’е на заявление первого Президента Украины Леонида Кравчука о возможном отказе России от Крымского полуострова.

Российский сенатор обвинил бывшего украинского лидера в том, что тот «размечтался». И добавил, что Украине самой следовало отказаться от Крыма еще при распаде Советского Союза.

По мнению Пушкова, крымчане «никогда не связывали своего будущего с Украиной».

Ранее на высказывание Кравчука отреагировал депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.