ГУ МЧС России по РТ напоминает о мерах безопасности во время грозы

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). ГУ МЧС России по РТ напоминает о мерах безопасности при грозе, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в Татарстане объявлено штормовое предупреждение,
В среду, 20 июня, в республике испортиться погода. Днем и вечером ожидаются гроза, ливни и град с сильным порывистым ветром до 15 – 20 м/с. Местами сила ветра будет достигать 21 – 26 м/с.
В столице Татарстана пройдут грозы с сильным ветром до 15 – 20 м/с.
ГУ МЧС России по РТ напоминает, при грозе не стоит выходить из дома на улицу, необходимо держаться на расстоянии от окон.
Находясь на улице, постараться отыскать укрытие. Не нужно прятаться под деревьями, так как ветер и крупный град могут ломать ветви, что может привести к травмам и повреждениям.
При сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов. Во избежание травм рекомендуется укрыться в ближайших подъездах или в подвале здания.
Водителям стоит отложить дальние поездки и не выезжать за пределы населенного пункта. Если гроза застала в пути, стоит выбрать безопасную скорость и быть предельно внимательным и осторожным.
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