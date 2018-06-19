В Татарстане начнется проектирование платной трассы Алексеевское – Альметьевск

Подготовку документации за счет собственных средств проведет АО «Автострада».

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Татарстане начнется подготовка документации по планировке территории для платной автомагистрали Алексеевское – Альметьевск. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

«Рекомендовать акционерному обществу "Автострада" за счет собственных средств приступить к подготовке документации по планировке территории», – говорится в постановлении исполкома Альметьевского района РТ.

Трасса пройдет по территории Нижнеабдулловского, Елховского, Клементейкинского и Кичуйского сельских поселений.