В Татарстане начнется проектирование платной трассы Алексеевское – Альметьевск

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Татарстане начнется подготовка документации по планировке территории для платной автомагистрали Алексеевское – Альметьевск. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
«Рекомендовать акционерному обществу "Автострада" за счет собственных средств приступить к подготовке документации по планировке территории», – говорится в постановлении исполкома Альметьевского района РТ.
Трасса пройдет по территории Нижнеабдулловского, Елховского, Клементейкинского и Кичуйского сельских поселений.
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