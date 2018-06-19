Болгарский музей-заповедник угостил гостей ЧМ-2018 национальными блюдами

В Казани на базе пресс-центра была организована площадка, предоставившая возможность оценить местные угощения.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В городском пресс-центре ЧМ-2018 по футболу в Казани состоялось интерактивное представление Болгарского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

«Хан» Великого Болгара в национальном костюме поприветствовал гостей пресс-центра, а также вкратце рассказал о своем городе. «Этот город, овеянный легендами, сохранил свою самобытность и, самое главное, неповторимую атмосферу – атмосферу истории, традиций и обычаев», – отметил он. Далее представитель Болгарского музея-заповедника познакомил присутствующих со своей «дочерью» Айсылу-бикэ, которая поприветствовала гостей на татарском языке.

Сотрудники Болгарского музея-заповедника презентовали татарское национальное блюдо бал-май, которое готовится из сливочного масла и меда. Кроме того, из самовара для всех желающих разливался татарский травяной чай. Интерактив привлек внимание в том числе и иностранных гостей пресс-центра, которые с удовольствием отведали местные угощения.

За соседним столом гостям городского пресс-центра представилась возможность попробовать себя в художественной росписи сувениров и посмотреть, как плетутся корзинки и делаются игрушки из дерева. Гости расписывали красками фигурки-магниты из формовочного гипса. По словам представителей Болгарского музея-заповедника, такой гипс лепится с помощью форм из силикона и гораздо крепче обычного гипса.