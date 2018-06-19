Назван лучший фильм по версии MTV Movie Awards

Конкуренцию «Черной пантере» составили «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки».

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Фантастический фильм «Черная пантера» признан лучшим по версии MTV Movie Awards, пишет «Газета.Ru».

Конкуренцию «Черной пантере» составили «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки».

На вручении премии актер Майкл Б. Джордан заявил, что кинолента «Черная пантера» универсальна для всех.

Победа в номинации «Лучший сериал» досталась ленте «Очень странные дела», которая обошла «Игру престолов», «13 причин почему» и «Ривердейл».

В «Черной пантере» рассказывается о подвигах супергероя. Мировая премьера картины состоялась 16 февраля и собрала в прокате 1,29 млрд долларов. Эта сумма позволила фильму войти в топ-10 самых кассовых лент в истории американского кинематографа. В планах у киностудии снять продолжение киноленты.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Черная пантера» обогнала «Титаник» по кассовым сборам.