Назван лучший фильм по версии MTV Movie Awards

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Фантастический фильм «Черная пантера» признан лучшим по версии MTV Movie Awards, пишет «Газета.Ru».
Конкуренцию «Черной пантере» составили «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки».
На вручении премии актер Майкл Б. Джордан заявил, что кинолента «Черная пантера» универсальна для всех.
Победа в номинации «Лучший сериал» досталась ленте «Очень странные дела», которая обошла «Игру престолов», «13 причин почему» и «Ривердейл».
В «Черной пантере» рассказывается о подвигах супергероя. Мировая премьера картины состоялась 16 февраля и собрала в прокате 1,29 млрд долларов. Эта сумма позволила фильму войти в топ-10 самых кассовых лент в истории американского кинематографа. В планах у киностудии снять продолжение киноленты.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Черная пантера» обогнала «Титаник» по кассовым сборам.
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