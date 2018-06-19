Сотрудники РКБ подписались на издания АО «Татмедиа»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Врачи Республиканской клинической больницы оформили для себя и ветеранов клиники подписку на издания АО «Татмедиа».
«Очень символично, что мы сегодня находимся на фоне "Территории добра". Это ведь не только наша больница, "Территория добра" – это вся наша республика. Очень важно формировать традиции. Для нас очень важно подписываться на печатные издания. Наша главная цель – продолжить традиции и поддержать ветеранов», – заметил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.
Врачи и руководители отделений клиники подписались на газеты «Шахри Казан» и «Казанские ведомости», а также на журналы «Сююмбике» и «Татарстан».
«День подписчика организуется впервые в истории больницы. Необычный день. Сотрудники, может быть, несколько теряются. Это действительно необычное, но очень теплое чувство, которое мы испытываем и можем подарить другим», – добавил заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин.
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