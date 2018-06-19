В Татарстане прокуратура требует признать продажу через Интернет мяса из Украины и ЕС незаконной

Сайты с санкционными товарами были обнаружены в результате мониторинга сети Интернет.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Татарстане прокуратура требует признать продажу через Интернет мяса из Украины, ЮАР и ЕС незаконной, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Кукморского района РТ постоянно проводит мониторинг сети Интернет. Недавно сотрудники прокуратуры обнаружили два сайта с санкционными товарами, которые продавали свинину, говядину и субпродукты из Украины, ЕС и ЮАР в Россию.

С целью закрыть запрещенные сайты прокуратура района обратилась в суд с заявлением о блокировке контента.

