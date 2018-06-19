Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Завтра, 20 июня, днем и вечером местами на территории Татарстана ожидаются грозы и ливневые дожди, а также град.
Кроме того, будет дуть сильный ветер порывами 15 – 20 м/с, местами – очень сильный ветер и шквал 21 – 26 м/с. Это следует из распространенного Гидрометцентром РТ штормового предупреждения, которое будет действовать с 10 до 20 часов.
В Казани же с 11 до 15 часов местами пройдут грозы и будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с.
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