В Сети появился трейлер фильма «Совсем неглупа» с Вупи Голдберг

Режиссером картины выступил Тайлер Перри, который снял сериалы «Если любить тебя неправильно» и «Дом семейства Пэйн».

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Совсем неглупа».

Главные роли в киноленте исполнили Вупи Голдберг и Тиффани Хэддиш («Улетные девочки», «Киану»). Режиссером выступил Тайлер Перри, который снял сериалы «Если любить тебя неправильно» и «Дом семейства Пэйн».

Фильм снят в жанре драматической комедии. Главной героиней является женщина, сестра которой только что освободилась из тюрьмы.

Премьера картины запланирована на 2 ноября.

Ранее в Сети появились первые кадры продолжения «Чудо-женщины».