На получение грантов Минобрнауки Татарстана заявились 1535 педагогов

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Татарстане для получения грантовой поддержки профессионального роста учителей общеобразовательных организаций заявились 1535 соискателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Гранты учреждены Министерством образования и науки РТ в текущем году. Соискатели участвуют в таких номинациях, как «Старший учитель», «Учитель-мастер», «Учитель-наставник», «Учитель-эксперт». Гранты будут выданы педагогам первой и высшей квалификационной категорий.
По результатам отбора победители будут получать ежемесячную надбавку. На нее смогут рассчитывать 708 учителей.
Республиканская экспертная комиссия по оценке материалов соискателей будет работать до 25 июня.
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