На получение грантов Минобрнауки Татарстана заявились 1535 педагогов

По результатам отбора гранты получат 708 учителей.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Татарстане для получения грантовой поддержки профессионального роста учителей общеобразовательных организаций заявились 1535 соискателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Гранты учреждены Министерством образования и науки РТ в текущем году. Соискатели участвуют в таких номинациях, как «Старший учитель», «Учитель-мастер», «Учитель-наставник», «Учитель-эксперт». Гранты будут выданы педагогам первой и высшей квалификационной категорий.

По результатам отбора победители будут получать ежемесячную надбавку. На нее смогут рассчитывать 708 учителей.

Республиканская экспертная комиссия по оценке материалов соискателей будет работать до 25 июня.