В Казани по случаю ЧМ по футболу из лоскутков сшили портреты Роналду и Неймара

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: addnt.ru
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Казани по случаю чемпионата мира по футболу 2018 года пенсионерки сшили из лоскутков ряд произведений, в том числе – портреты игроков сборной Бразилии Неймара и сборной Португалии Криштиану Роналду. Они представлены на открывшейся в Доме дружбы народов Татарстана выставке, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Ирека Шарипова.
Выставка «Футбол многонациональный», главными экспонатами которой стали работы мастериц клуба лоскутного шитья «Казаночка», начала свою работу 14 июня, замечает пресс-служба ДДНТ РТ.
Шарипов отметил, что члены клуба «очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роналду и Неймар стали первым и третьим по популярности иностранными футболистами как в Казани, так и по всей России.
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