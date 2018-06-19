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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Кукморе осудили молодого мужчину, который ударил полицейского ногой в лицо, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Потасовка между 22-летним пьяным жителем села Большой Кукмор и полицейским произошла в феврале 2018 года возле автозаправки. Нетрезвый дебошир стал приставать к представителю закона, после чего ударил его ногой в лицо. В результате конфликта полицейский получил сотрясение мозга и многочисленные раны и ушибы.
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