За нападение на стража порядка 22-летний мужчина проведет в колонии-поселении пять месяцев.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Кукморе осудили молодого мужчину, который ударил полицейского ногой в лицо, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Потасовка между 22-летним пьяным жителем села Большой Кукмор и полицейским произошла в феврале 2018 года возле автозаправки. Нетрезвый дебошир стал приставать к представителю закона, после чего ударил его ногой в лицо. В результате конфликта полицейский получил сотрясение мозга и многочисленные раны и ушибы.

Подозреваемый был задержан. Ему предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Свою вину обвиняемый полностью признал.

Суд признал молодого человека виновным. Ближайшие пять месяцев хулиган проведет в колонии-поселении.

