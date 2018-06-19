Тегеранский симфонический оркестр поддержит сборную Ирана в Казани

Выступление пройдет за день до встречи национальной команды Ирана со сборной Испании в Казани.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 19 июня, в казанском ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится концерт Тегеранского симфонического оркестра, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Выступление пройдет за день до матча чемпионата мира по футболу между национальными сборными Ирана и Испании на стадионе Kazan-Arena.

Коллектив под руководством дирижера Шахрдада Рохани выступит в России впервые. В концерте примут участие более 80 музыкантов оркестра, представляющих как поп-культуру, так и старинную вокальную традицию Ирана – аваз. В исполнении музыкантов прозвучат произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака. Оркестр также исполнит на национальных инструментах старинные и современные песни иранских композиторов.

Также будут представлены две композиции, написанные специально для российского выступления.