Фото: соцсети
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Екатеринбурге представители «золотой молодежи» устроили смертельные гонки на квадроциклах. Фотографии с места страшного ДТП разместили очевидцы в соцсетях.
Как сообщает «Российская газета», авария произошла ранним утром недалеко от Екатеринбурга возле поселка Верхняя Сысерть.
По предварительным данным, на узкой лесной автодороге лоб в лоб столкнулись два квадроцикла. В результате аварии погибли четыре человека – два парня и две девушки. Еще одна пассажирка квадроцикла выжила и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По сообщениям из соцсетей, все погибшие - представители так называемой «золотой молодежи». Одна из погибших девушек – дочь известного бизнесмена.
Также сообщается, что этот день они праздновали защиту диплома в УрФУ.
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