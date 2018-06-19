В результате лобового столкновения погибли четыре человека.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Екатеринбурге представители «золотой молодежи» устроили смертельные гонки на квадроциклах. Фотографии с места страшного ДТП разместили очевидцы в соцсетях.

Как сообщает «Российская газета», авария произошла ранним утром недалеко от Екатеринбурга возле поселка Верхняя Сысерть.

По предварительным данным, на узкой лесной автодороге лоб в лоб столкнулись два квадроцикла. В результате аварии погибли четыре человека – два парня и две девушки. Еще одна пассажирка квадроцикла выжила и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По сообщениям из соцсетей, все погибшие - представители так называемой «золотой молодежи». Одна из погибших девушек – дочь известного бизнесмена.

Также сообщается, что этот день они праздновали защиту диплома в УрФУ.

Компания решила устроить что-то вроде рыцарского поединка. Нетрезвые выпускники на спор на огромной скорости ехали навстречу друг другу. Проигрывал тот, кто первым свернет. Видимо, вариант, что могут проиграть все, молодые люди не учли.



