В Варшаве пройдут дни татарской кухни в честь матча ЧМ-2018

Шеф-повар из Казани расскажет полякам о традиционной татарской кухне 24 июня.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). С 20 по 24 июня в Варшаве пройдут дни татарской кухни, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Шеф-повар из Казани расскажет полякам о традиционной татарской кухне 24 июня. Именно в этот день в столице Татарстана на стадионе Kazan-Arena состоится матч чемпионата мира по футболу 2018 года Польша – Колумбия.

На встрече будет присутствовать известный как «король польских футбольных болельщиков» Анджей Бобовски. Фанат не пропустил ни одного мундиаля с 1978 года, в общей сложности посетив на чемпионатах мира 135 матчей.