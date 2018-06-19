В Госсовете Крыма отреагировали на слова Кравчука об отказе от полуострова

По словам депутата Гемпеля, в Крыму привыкли не обращать внимания на высказывания украинской стороны.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Заместитель главы Комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на заявление первого Президента Украины Леонида Кравчука о возможном отказе России от полуострова, передает RT.

По словам Гемпеля, в Крыму привыкли не обращать внимания на подобные высказывания украинской стороны. Депутат, правда, удивился тому, что соответствующее заявление сделал такой опытный политик, как Кравчук.

Кроме того, крымский парламентарий заявил об очень динамичном развитии полуострова. Ранее бывший украинский лидер предположил, что Россия может отказаться от Крыма из-за чрезмерных трат на него.