Из Казани в Болгар туристов будут возить обновленные «Метеоры» и «Восходы»

Фото: marinetec.com/ru
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Компания «Морская Техника» модернизировала в Татарстане четыре скоростных пассажирских судна проектов 342Э «Метеор» и 352 «Восход». Обновленные суда работают на туристической линии Казань – Болгар протяженностью 140 км. Об этом сообщает пресс-служба компании. Информацию подтвердили в пресс-службе Миндортранса РТ.
На судах главные двигатели заменены на более современные и экономичные моторы MAN. Кроме того, переоборудованы салоны, установлены новые средства навигации и связи. Новые двигатели позволили снизить эксплуатационные затраты и улучшить маневренность судов.
Новый совместный проект Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, компаний «Татфлот» и «Морская Техника» по переоборудованию скоростных пассажирских судов проекта 342Э «Метеор» начал реализовываться в 2015 году по заданию Правительства РТ.
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