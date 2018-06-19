Погибший Ромео Копалиани прилетел в Москву на чемпионат мира по футболу.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В квартире экс-игрока «Рубина» в Москве нашли мужчину, умершего от передозировки, сообщает Спорт24.

Тело Ромео Копалиани обнаружили в московской квартире бывшего защитника казанского ФК «Рубин» Соломона Кверквелии.

Мужчина вместе с другом прилетел в Москву для посещения игр чемпионата мира по футболу. Погибшего удалось опознать по паспорту болельщика.

Как сообщает портал Спорт24 со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета, причиной смерти стала передозировка наркотиками. На теле погибшего были обнаружены следы от уколов, а в квартире использованные шприцы.

