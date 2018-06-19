В Альметьевске в рамках ЧМ-2018 прошло футбольное состязание

В рамках мероприятия прошли конкурсы жонглеров, где среди 20 лучших футболистов первое место занял Данила Матвевнин 2002 года рождения.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске в рамках Чемпионата мира по футболу состоялось мероприятие, посвященное мундиалю, сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского района РТ.



Десятки юных футболистов – воспитанников «ДЮСШ по футболу» восьми возрастных групп, а также команда ветеранов и Любительской лиги показали зрителям зрителей свое мастерство в этой игре.



В рамках мероприятия прошли конкурсы жонглеров, где среди 20 лучших футболистов первое место занял Данила Матвевнин 2002 года рождения, набивший мяч более 200 раз.



В конкурсе «Попади в команду чемпионов» участники должны были забить большее количество очков. Очки начислялись за попадание в верхний и нижний угол ворот. Каждому предоставлялось три попытки, пробовали забить с 16 метров. В этом конкурсе победа досталась воспитаннику 2002 года рождения Марату Сулейманову.



В соревнованиях «Папа, мама, я – футбольная семья!» победу присудили семье Даминовых, «серебро» взяла семья Касымовых, «бронза» досталась семье Галимуллиных и семье Басыровых.



Победителей соревнований наградили сертификатами.