В Альметьевске в рамках ЧМ-2018 прошло футбольное состязание

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске в рамках Чемпионата мира по футболу состоялось мероприятие, посвященное мундиалю, сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского района РТ.
Десятки юных футболистов – воспитанников «ДЮСШ по футболу» восьми возрастных групп, а также команда ветеранов и Любительской лиги показали зрителям зрителей свое мастерство в этой игре.
В рамках мероприятия прошли конкурсы жонглеров, где среди 20 лучших футболистов первое место занял Данила Матвевнин 2002 года рождения, набивший мяч более 200 раз.
В конкурсе «Попади в команду чемпионов» участники должны были забить большее количество очков. Очки начислялись за попадание в верхний и нижний угол ворот. Каждому предоставлялось три попытки, пробовали забить с 16 метров. В этом конкурсе победа досталась воспитаннику 2002 года рождения Марату Сулейманову.
В соревнованиях «Папа, мама, я – футбольная семья!» победу присудили семье Даминовых, «серебро» взяла семья Касымовых, «бронза» досталась семье Галимуллиных и семье Басыровых.
Победителей соревнований наградили сертификатами.
Первый заместитель руководителя исполкома Казани прокомментировал закрытие входа на Фестиваль болельщиков во время матча Россия — Египет.
Среди регионов, откуда поступило наибольшее количество заявок на период мундиаля, лидируют Москва, Пермский край, Башкортостан, Свердловская область.
Особое место на выставке займет экспонат – двуручный меч ландскнехта, представляющий собой оружие пехоты Европы XVI века.
В матче второго тура подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта.
Татарстанские борцы вернулись с победой из Европы.
В рамках мероприятия прошли конкурсы жонглеров, где среди 20 лучших футболистов первое место занял Данила Матвевнин 2002 года рождения.
Общая площадь поврежденного участка превысила 55 тыс. квадратных метров, а средняя глубина изъятия – 20 см.
Из-за большого количества посетителей организаторы приняли решение закрыть площадку на вход.
Хэдлайнером фестиваля стала команда больничных клоунов из Набережных Челнов.
Никита Шлейхер в паре с Надеждой Бажиной стал первом в миксте на трехметровом трамплине.
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Матч группового этапа чемпионата мира между испанцами и иранцами состоится в Казани 20 июня.
Футболист сборной Испании прокомментировал подготовку команды к матчу чемпионата мира против иранцев в Казани.
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Документ предусматривает создание фонда для поддержки родных языков и новые федеральные образовательные стандарты по их изучению.
19 июняПроклятье чемпионов мира, перестрелка европейских соседей и крупная победа сборной России: итоги первого тура чемпионата мира по футболу