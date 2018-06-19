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Татар-информ

19 июня 2018, 10:18

Экономика и финансыОбщество

Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД

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Малый бизнес должен установить онлайн-кассы и подключить их к оператору фискальных данных до 1 июля.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В России в самом разгаре «вторая волна» кассовой реформы. У малого бизнеса остается всего пара недель, чтобы установить онлайн-кассы и подключить их к оператору фискальных данных (ОФД). Но чем ближе дата перехода на новую контрольно-кассовую технику, тем больше у предпринимателей вопросов: как выбрать и подключить кассу, на чем сэкономить. Гендиректор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров специально для ИА «Татар-информ» ответил на главные вопросы о 54-ФЗ.

Меньше проверок

Кассовая реформа была запущена еще летом 2016 года, чтобы сделать бизнес в стране прозрачнее и сократить налоговые проверки. По закону о работе с онлайн-кассами до 1 июля текущего года на новую технику предстоит перейти предпринимателям на ЕНВД и ПСН, которые заняты в торговле или общепите. Особенность таких касс заключается в том, что они подключены к Интернету и через ОФД отправляют чеки в налоговую. Сегодня, согласно данным ФНС, насчитывается 1,8 млн подключенных онлайн-касс.

Налоговый вычет

Цена касс для малого бизнеса варьируется от 15 до 35 тыс. рублей. Выбирать надо те модели, которые вошли в реестр ФНС. На стоимость ККТ влияет заложенный в ней функционал. Самая очевидная польза от «умных» касс состоит в том, что они облегчают ведение бизнеса. Важно помнить, что предусмотрен налоговый вычет для ИП на ЕНВД и ПСН в размере 18 тыс. рублей, который окупает расходы на покупку и установку кассы. Есть и кассы, расходы на которые полностью покрываются вычетом, например, смарт-терминал «Эвотор» за 17 тыс. 990 рублей. Чтобы воспользоваться вычетом, надо успеть перейти на онлайн-кассу до 1 июля. Как это работает – можно увидеть в сюжете по ссылке: https://clck.ru/DaxRs.

Надежный ОФД

Перед установкой онлайн-кассу следует зарегистрировать на сайте налоговой службы и заключить договор с ОФД. Надо также обратить внимание на наличие у оператора разрешения ФНС на обработку фискальных данных. «Платформа ОФД» одной из первых получила такое разрешение. Сегодня каждая четвертая касса в стране подключена к оператору. В рейтинге российских ОФД от аналитического агентства CNews Analytics «Платформа ОФД» занимает первое место по качеству предоставляемых услуг. При этом услуги включают в себя не только передачу данных касс в ФНС, но и полезные сервисы для бухгалтерии и для развития бизнеса. До конца июня объявлена скидка в 25 процентов на услуги «Платформа ОФД».

Аналитика для бизнеса

ОФД на основе обработки массивов информации создает современные сервисы для клиентов, которые помогают управлять бизнесом, упрощают работу с бухгалтерской отчетностью. Недавно «Платформа ОФД» провела анализ востребованности товаров российского ритейла и выяснила, что до 50 процентов товаров в магазинах приносят слабую выручку и не пользуются стабильным спросом. При помощи аналитических сервисов ОФД можно в режиме реального времени следить, насколько эффективны продажи.

Но еще больше прикладных инструментов представлено в магазине приложений market.platformaofd.ru. Прежде всего для бухгалтерии, чтобы оперативно проводить сверку, обмен данных о продажах с 1С, сдавать правильную отчетность в ФНС, и для руководителей – по аналитике и контролю выручки.

*Подробнее об услугах можно узнать на сайте platformaofd.ru

Бренд «Платформа ОФД» представляет ООО «Эвотор ОФД», ОГРН 1167746512856, адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1. 

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