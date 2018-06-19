В Мамадыше после окончания посевной глава района наградил благодарственными письмами лучших сельскохозяйственных работников.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). «Батыром полей» в Мамадышском районе РТ стал механизатор из колонии-поселения, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

В Мамадыше после окончания весенне-полевых работ глава района наградил лучших сельскохозяйственных работников благодарственными письмами и титулами «Батыр полей». Одним из «батыров» стал 44-летний тракторист-машинист, отбывающий заключение в колонии-поселении №17.

Профессию мужчина получил еще «на воле». За решеткой он находится с 2017 года, по данным УФСИН по РТ, успел зарекомендовать себя как отличный специалист.

По мнению руководства колонии, звание «Батыр полей» может стать еще одним аргументом для условно-досрочного освобождения мужчины.

Стоит отметить, что в колонии-поселении № 17 все работоспособные осужденные заняты работой. Помимо этого, на базе Мамадышского политехнического колледжа заключенные могут получить дополнительное образование по специальностям повар, сварщик или механизатор.

