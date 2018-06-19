Ким Чен Ын в третий раз с начала года прибыл в Китай

От Китая зависит соблюдение введенных против Северной Кореи санкций.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай в третий раз с начала текущего года, сообщает ТАСС.

Кортеж, в котором, по-видимому, находился лидер Северной Кореи, въехал в правительственную резиденцию «Дэяютай» в Пекине.

Визит главы КНДР в КНР продлится два дня – 19 и 20 июня. Наблюдатели предполагают, что стороны обсудят итоги встречи Ким Чен Ына с Президентом США Дональдом Трампом и возможное ослабление введенных против Северной Кореи санкций. Ранее Штаты решили не снимать санкции с этой страны до ее полного ядерного разоружения.

Это первый визит северокорейского лидера в Китай, о котором стало известно в момент его проведения. Официальные сообщения о предыдущих поездках были сделаны только после их завершения.