Ким Чен Ын в третий раз с начала года прибыл в Китай

Рекомендуем
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай в третий раз с начала текущего года, сообщает ТАСС.
Кортеж, в котором, по-видимому, находился лидер Северной Кореи, въехал в правительственную резиденцию «Дэяютай» в Пекине.
Визит главы КНДР в КНР продлится два дня – 19 и 20 июня. Наблюдатели предполагают, что стороны обсудят итоги встречи Ким Чен Ына с Президентом США Дональдом Трампом и возможное ослабление введенных против Северной Кореи санкций. Ранее Штаты решили не снимать санкции с этой страны до ее полного ядерного разоружения.
Это первый визит северокорейского лидера в Китай, о котором стало известно в момент его проведения. Официальные сообщения о предыдущих поездках были сделаны только после их завершения.
Следующая новость
Шеф-повар из Казани расскажет полякам о традиционной татарской кухне 24 июня.
В Мамадыше после окончания посевной глава района наградил благодарственными письмами лучших сельскохозяйственных работников.
Четыре пассажирских судна прошли модернизацию в республике.
Погибший Ромео Копалиани прилетел в Москву на чемпионат мира по футболу.
Нурлатцы представили музейные экспозиции, провели мастер-классы и выступили на концерте.
28 июня в поселке Осиново пройдут общественные слушания по строительству в Татарстане мусоросжигательного завода.
По сообщениям очевидцев, водитель легковушки был пьян.
Россияне только начинают учиться сортировать отходы — полностью обеспечить вторичную переработку в любом случае невозможно, уверена Елена Ямщикова.
В ближайшее время будет поднят вопрос об установке камер видеонаблюдения.
Двое злоумышленников пытались угрозами и шантажом заставить старшину присяжных оправдать участников ОПГ «Грязь».
Планируется, что предприятие по обезвреживанию золы и шлаков запустится одновременно с мусоросжигательным заводом.
На мусоросжигательном заводе в РТ будет вестись постоянный мониторинг за загрязняющими веществами, заверила эколог АГК-1.
В рамках мундиаля в филармонии пройдут музыкальные фестивали и благотворительные концерты.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника