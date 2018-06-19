Делегация Нурлатского района поучаствовала в новосибирском Сабантуе

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Делегация Нурлатского района приняла участие в межрегиональном татаро-башкирском народном празднике «Сибирский Сабантуй-2018» в Новосибирске, пишет местная газета «Дружба».
Мероприятие состоялось в воскресенье в Центральном парке. Сабантуй в Сибири проводится уже более 20 лет, и татарстанцы ежегодно принимают активное участие в его организации. В этом году эстафету содружества регионов принял Нурлатский район.
Нурлатцы представили музейные экспозиции, провели мастер-классы и выступили на концерте. Кроме того, большой радостью для многих в этот день стала встреча с земляками, проживающими в Сибири.
Заместитель главы Нурлатского района Флюра Ногуманова пожелала собравшимся сохранить накопленное веками богатое национальное и культурное достояние края, а также зачитала приветственное поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова.
В парке были организованы ярмарка-выставка национальной атрибутики «Сибирский сундучок», борьба на поясах, народные игры и состязания. Также в рамках празднования прошло награждение новорожденных и юных татар города, молодоженов.
Посетителей учили изготавливать татарские открытки, праздничные магниты, национальные куклы и правильно нарезать лапшу. Внимание гостей привлек и концерт с участием творческих коллективов и солистов Новосибирска и Новосибирской области.
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