В центре Альметьевска в результате ДТП ночью сгорела «Лада»

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В распоряжение ИА «Татар-информ» попала видеозапись серьезной аварии в Альметьевске, в результате которой сгорел автомобиль «Лада».
ДТП произошло сегодня ночью на перекрестке улиц Ленина и Строителей.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада» пытался уйти от погони. «Лада» на большой скорости вылетела на обочину и застряла на газоне. После этого легковушка загорелась.
Водителя вытащили из разбитого авто очевидцы аварии и инспекторы ГИБДД. По сообщениям свидетелей, шофер был пьян.
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