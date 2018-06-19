В центре Альметьевска в результате ДТП ночью сгорела «Лада»

По сообщениям очевидцев, водитель легковушки был пьян.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В распоряжение ИА «Татар-информ» попала видеозапись серьезной аварии в Альметьевске, в результате которой сгорел автомобиль «Лада».

ДТП произошло сегодня ночью на перекрестке улиц Ленина и Строителей.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада» пытался уйти от погони. «Лада» на большой скорости вылетела на обочину и застряла на газоне. После этого легковушка загорелась.

Водителя вытащили из разбитого авто очевидцы аварии и инспекторы ГИБДД. По сообщениям свидетелей, шофер был пьян.



