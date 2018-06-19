Экс-президент Украины предсказал отказ России от Крыма

Кравчук предположил, что на принятие решения об отказе от полуострова может понадобиться много времени.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Бывший Президент Украины Леонид Кравчук заявил, что российская сторона может отказаться от Крымского полуострова, сообщает РБК.

Главной причиной возврата Крыма Кравчук указал большие денежные вложения, приведя в пример то, что Украина вложила в полуостров примерно 100 млрд долларов.

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию», – уверен Кравчук.

При этом экс-президент заметил, что может потребоваться много времени для реализации такого сценария.