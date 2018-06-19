Российские дипломаты отказали США в праве требовать освобождения заключенных

Дипмиссия отметила, что фигуранты, перечисленные представителем госдепа, осуждены «в том числе и за терроризм».

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Власти США не имеют морального права обвинять Россию и требовать освободить подсудимых в рамках российского законодательства за тяжкие преступления, заявило российское посольство в США. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление было реакцией на утверждение официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт о том, что российская сторона якобы держит под стражей 150 политзаключенных.

Дипмиссия отметила, что фигуранты, перечисленные представителем госдепа, осуждены «в том числе и за терроризм», и добавила, что Москва «всегда решительно осуждала» участников терактов в Америке.

«Борьба же за свободу совести, вероисповедания, демократические ценности — отлично отработанная пропагандистская стратегия Вашингтона, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ», — заявили в дипмисии.