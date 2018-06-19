В ближайшее время будет поднят вопрос об установке камер видеонаблюдения.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Вандалы повредили скамейки на новой набережной озера Кабан. Сообщение об акте вандализма появилось на официальной странице набережной озера Кабан в Инстаграм.

На фото видно, что на новых скамейках появились глубокие царапины. Пользователи соцсети предположили, что их могли оставить скейтеры, использующие лавочки в качестве трамплина.

Также на странице в соцсети сообщается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об установке камер видеонаблюдения.



