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Фото: соцсети
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Вандалы повредили скамейки на новой набережной озера Кабан. Сообщение об акте вандализма появилось на официальной странице набережной озера Кабан в Инстаграм.
На фото видно, что на новых скамейках появились глубокие царапины. Пользователи соцсети предположили, что их могли оставить скейтеры, использующие лавочки в качестве трамплина.
Также на странице в соцсети сообщается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об установке камер видеонаблюдения.
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