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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана выступила против мягкого приговора защитникам «Грязевских», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, дело в отношении троих участников группировки «Грязь», обвиняемых в убийстве, было начато в феврале 2018 года. Двое мужчин, один из которых является близким другом «группировщиков», угрозами и шантажом пытались заставить старшину присяжных заседателей вынести оправдательный приговор в отношении подсудимых.
Оба мужчины были задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия» и «Организация угрозы или насильственных действий в связи с осуществлением правосудия». Свою вину злоумышленники признали полностью.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафов в 110 и 120 тысяч рублей.
Государственное обвинение посчитало вынесенный приговор чрезмерно мягким и он был обжалован в апелляционном порядке.
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