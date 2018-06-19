45 процентов американцев одобряют действия Трампа

Среди демократов Трамп не получает поддержку.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Почти 45 процентов жителей США одобряют деятельность нынешнего президента страны, пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство Gallup.

Такой результат является самым высоким показателем за всю деятельность Трампа в должности Президента, до этого показатели у Трампа были ниже, чем у остальных его предшественников.

90 процентов респондентов, одобряющих деятельность главы Соединенных Штатов, являются республиканцами. Среди демократов, как правило, Трамп не получает поддержку.