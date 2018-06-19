Семья Плющенко не пострадала во время землетрясения в Японии

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Жена российского фигуриста Евгения Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что их семья, находившаяся в Японии, не пострадала во время землетрясения, сообщает РИА Новости.
Рудковская написала на своей странице в Instagram слова благодарности за переживание. «У всех легкий шок», — поделилась она.
В понедельник утром в западной части страны произошло землетрясение, сила толчков составила шесть баллов по японской системе (максимальная отметка — семь баллов).
Плющенко прибыл в Японию для участия в шоу.
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