В России станет доступен YouTube Music

Российским пользователям будут доступны эксклюзивный контент, плейлисты и «умный поиск».

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Видеохостинг YouTube объявил, что в России начнет работать сервис для прослушивания музыки YouTube Music, сообщает об этом ТАСС.

По сообщению в официальном блоге Google, пользователям в России будут доступны эксклюзивный контент, плейлисты и «умный поиск».

В бесплатной версии сервиса можно будет слушать музыку с рекламой, в версии с платной подпиской YouTube Music Premium — слушать музыку в фоновом режиме и скачивать контент.

Создатели не дают прогнозов касательно количества российских пользователей сервиса и потенциальной выручки.