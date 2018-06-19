Пловцы «Динамо» завоевали три медали в Монако

Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Во время третьего этапа Международных соревнований по плаванию «Маре Нострум-2018» динамовцы Татарстана Никита Ульянов и Мария Каменева завоевали три медали, сообщает Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.
На дистанции 50 м на спине среди женщин соперницами были две россиянки: Анастасия Фесикова и Мария Каменева. Анастасия Фесикова пришла первой к финишной черте, Каменева финишировала второй, отстав на всего 0,36 секунды.
Вторую награду (бронза) Мария Каменева получила на дистанции 10 м вольным стилем, финишировав с результатом 55,05 сек.
Никита Ульянов выиграл в финале в плавании на спине на 50 м, показав результат 25,03.
Отличительной чертой этапа в Монако является «турнир на выбывание»: в финале остаются два сильнейших пловца.
Следующая новость
Россияне только начинают учиться сортировать отходы — полностью обеспечить вторичную переработку в любом случае невозможно, уверена Елена Ямщикова.
В ближайшее время будет поднят вопрос об установке камер видеонаблюдения.
Двое злоумышленников пытались угрозами и шантажом заставить старшину присяжных оправдать участников ОПГ «Грязь».
Планируется, что предприятие по обезвреживанию золы и шлаков запустится одновременно с мусоросжигательным заводом.
На мусоросжигательном заводе в РТ будет вестись постоянный мониторинг за загрязняющими веществами, заверила эколог АГК-1.
В рамках мундиаля в филармонии пройдут музыкальные фестивали и благотворительные концерты.
Гости фестиваля смогут выбрать самое яркое украшение площадки, проголосовав за понравившуюся композицию.
В этом году в языковом лагере примут участие 500 детей из 12 регионов России.
Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин в торжественной обстановке наградил лучших руководителей крестьянско-фермерских хозяйств.
Мероприятие пройдет в татарстанской столице в начале августа текущего года.
Награды вручаются во время праздничных мероприятий, а также на дому.
На экстрим-площадке команда «КАМАЗ-мастер» покажет эксклюзивное шоу с прыжками через трамплин, автодрифтом и выступлением картингистов.
Менделеевцев поздравили председатель ВКТ Василь Шайхразиев и глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Уникальная выставка будет проводиться с 28 по 29 июня.
Артисты драматического театра выступили на площадке перед ДК «Иске Элмэт».
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника