Пловцы «Динамо» завоевали три медали в Монако

Отличительной чертой этапа в Монако является «турнир на выбывание».

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Во время третьего этапа Международных соревнований по плаванию «Маре Нострум-2018» динамовцы Татарстана Никита Ульянов и Мария Каменева завоевали три медали, сообщает Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

На дистанции 50 м на спине среди женщин соперницами были две россиянки: Анастасия Фесикова и Мария Каменева. Анастасия Фесикова пришла первой к финишной черте, Каменева финишировала второй, отстав на всего 0,36 секунды.

Вторую награду (бронза) Мария Каменева получила на дистанции 10 м вольным стилем, финишировав с результатом 55,05 сек.

Никита Ульянов выиграл в финале в плавании на спине на 50 м, показав результат 25,03.

Отличительной чертой этапа в Монако является «турнир на выбывание»: в финале остаются два сильнейших пловца.