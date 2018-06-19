Посольство РФ подтвердило информацию о визите сенаторов США в Россию

Предполагается, что встреча может пройти в начале июля.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Российское посольство в Соединенных Штатах подтвердило, что группа американских сенаторов готовятся к поездке в Россию, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что межпарламентский диалог всегда являлся важной составляющей двусторонних отношений, и выразили надежду, что визит послужит положительному развитию связей между Россией и США.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предположил, что встреча может пройти в начале июля.