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Татар-информ

19 июня 2018, 06:52

Политика

Китай примет жесткие меры в связи с пошлинами США

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Ранее Вашингтон заявил, что введет дополнительные пошлины в 10 процентов, если Китай и дальше будет поднимать пошлины на американские продукты.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Китайская сторона готова ответить на пошлины США, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Китайские власти объявили, что вводят 25 процентную пошлину на 659 товарных позиций, ввозимых из США, на сумму 50 млрд долларов. 

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что попросил торгового представителя составить список китайских товаров (общей суммой 200 млрд долларов) для введения в их отношении дополнительных пошлин в 10 процентов в случае если Китай будет дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

В минкоммерции Китая отметили, что несмотря ни на какие внешние изменения государство и дальше будет придерживаться политики реформ и открытости и ускорять строительство современной экономической системы.

15 июня Трамп ввел ввозную пошлину в 25 процентов на товары из Китая, которую таможенные службы США начнут взимать с 6 июля.

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